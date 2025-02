Lanazione.it - Dopo il diluvio di venerdì via dell’Acquerata è riaperta

Leggi su Lanazione.it

Viaè stata regolarmenteal traffico veicolare già nelle scorse ore, via via che l’acqua ha iniziato defluire. E non sarà pertanto più necessario sfruttare la viabilità alternativa passando da via Tozzini e da via Maremmana. A disporre la chiusura della strada con un’apposita ordinanza era stata la sindaca Simona Rossetti lo scorso, a seguito degli allagamenti causati nella zona di Stabbia dovuti alle intense precipitazioni: 90 millimetri di pioggia erano infatti caduti in poche ore, con conseguenza che l’amministrazione aveva ricevuto ben dieci richieste di intervento. Il rischio idrogeologico sarà, comunque, uno dei principali argomenti previsti in discussione nella seduta odierna del consiglio comunale, se non altro sulla base dell’interrogazione presentata dai consiglieri del centrodestra per chiedere all’amministrazione di fare il punto sugli interventi che sono stati effettuati negli scorsi mesi.