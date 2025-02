Dopo il caso Sinner parte la psicosi da contaminazione Aryna Sabalenka terrorizzata sul doping | la nuova precauzione al ristorante

Leggi su Open.online

La squalifica di tre mesi inflitta a Jannikdadella Wada – l’Agenzia mondiale dell’anti– mette paura anche a tanti altri tennisti. Tra i colleghi dell’atleta altoatesino ha iniziato infatti a diffondersi un certo timore per il rischio di essere contaminati da sostanze proibite e rischiare di finire nello stesso vortice di polemiche. «Ti passa per la testa che se qualcuno ha usato una crema su di te e tu risulti positivo, potrebbero non crederti», dice, numero uno al mondo del tennis femminile. Il riferimento è ovviamente a quanto sperimentato in prima persona da, risultato positivo a un test antiper una piccola quantità di Clostebol – uno steroide anabolizzante – durante un massaggio del suo fisioterapista.La paura dianche alL’atleta bielorussa ha confidato di aver iniziato a prestare molta più attenzione al rischio