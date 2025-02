Lapresse.it - Doping, il caso di Laura Barquero: positiva al Clostebol e sospesa per sei anni

Leggi su Lapresse.it

per seiper via del. E’ ildella pattinatrice spagnolache dopo essere risultataa due controlli antiè stata fermata per un periodo di tempo decisamente maggiore rispetto a quello inflitto a Jk Sinner. La 23enne di Madrid parla di una “sanzione sproporzionata” ma per la Wada le due situazione sono “molto diverse”. IlI media spagnoli hanno richiamato l’attenzione sulla lunga squalifica inflitta alla pattinatrice localedopo essere risultataall’anabolico, la stessa sostanza che è valsa a Sinner una squalifica di tre mesi dopo un discusso accordo raggiunto sabato tra la Wada e il tennista italiano numero uno al mondo. La Wada ha sottolineato che, sebbene entrambi i casi riguardassero la stessa sostanza, i fatti specifici relativi aldierano “molto diversi” da quelli di Sinner.