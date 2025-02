Thesocialpost.it - Donato Monopoli ucciso a 26 anni in discoteca, annullate le condanne. Il papà: «L’hanno ammazzato una seconda volta»

, originario di Cerignola, è stato tragicamenteall'età di 26in seguito a un violento alterco in una. Era il 6 ottobre 2018 quando, all'esterno di un locale di Foggia, due coetanei lo hanno aggredito brutalmente. Dopo sette mesi di sofferenza in ospedale, il giovane è deceduto. Gli aggressori, Francesco Stallone e Michele Verderosa, erano stati inizialmente condannati a 10 e 7di carcere in appello, ma recentemente la Corte di Cassazione ha annullato quelle sentenze, ordinando un nuovo processo. Giuseppe, il padre di, ha descritto al Corriere della Sera il «duro colpo, l'ennesimo, per tutta la nostra famiglia», esprimendo un forte desiderio di giustizia.«Mio figlio è stato colpito da 40 coltellate alla testa e mio fratello si è tolto la vita durante il processo: quel mostro ha spezzato due esistenze», ha affermato Giuseppe