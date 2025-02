Fanpage.it - Donald Trump jr e la caccia alle anatre a Venezia: aperta un’indagine sull’uccisione di specie protetta

Leggi su Fanpage.it

Dopo l'esposto di alcuni animalisti e del consigliere regionale Andrea Zanoni, la Procura diha aperto un'indagine per la battuta ditenutasi a dicembre scorso in una riserva della laguna e alla quale ha partecipatojr, figlio del presidente degli Stati Uniti. In quell'occasione era stata uccisa una casarca, una