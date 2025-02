Foggiatoday.it - Don Ciro Miele non ce l'ha fatta: si è spento a 56 anni stroncato da una malattia

Leggi su Foggiatoday.it

Donnon c'è più, la sua esistenza si è spenta per sempre oggi 18 febbraio a 56, dopo 30di sacerdozio. Dopo il ricovero a Casa Sollievo della Sofferenza, a fine 2024 era stato trasferito presso l'ospedale Villa San Pietro di Roma, per via di unache non gli ha.