Dombrovskis | lavoriamo rapidamente a più flessibilità su spese difesa

Roma, 18 feb. (askanews) – La Commissione europea intende muoversinel formulare una proposta per sbloccare maggiori capacità di spesa in deficit ai paesi della Ue relativamente alla. Lo ha ribadito il commissario europeo all’Economia, Valdis, che giungendo all’Ecofin. Inoltre, senza affermarlo in maniera esplicita, non ha escluso che nel caso di un accordo tra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina l’Ue possa mantenere le sanzioni contro Mosca. Quello dellesulla, ha riferito, è il tema principale sul tavolo dei ministri delle finanze dell’Unione oggi, dopo l’incontro di alcuni leader europei ieri a Parigi. “Come commissione europeaper assicurare piùsullein”. “È chiaro che ci dobbiamo muovere molto, quindi sulle modalità (con cui sbloccare) questaaddizionale ci attendiamo di lavorare nelle prossime settimane”, ha detto.