Domani l’addio al piccolo Ryan morto in culla

Si terrannomattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Rocco al Porto le esequie deldi soli due mesi originario della Costa d’Avorio (i genitori sono cristiani)domenica pomeriggio dopo essere colpito da un malore improvviso mentre si trovava nelladella sua abitazione sanrocchina. Il, venerdì mattina, era stato trovato dalla mamma in arresto cardiaco e subito erano partiti soccorsi con il successivo trasporto d’urgenza dapprima all’ospedale di Piacenza e poi a Parma. Le condizioni del neonato, però, già da subito erano state giudicate gravissime e anche il sindaco Matteo Delfini aveva parlato di sottile filo di speranza per descrivere la situazione. Domenica pomeriggio è purtroppo sopraggiunta la triste notizia e la tragedia ha colpito tutta la comunità che fino all’ultimo ha sperato in un miracolo.