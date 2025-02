Riminitoday.it - Domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, nasce l'app che fa incontrare imprenditori e personale

Leggi su Riminitoday.it

Mettere in contattoe lavoratori qualificati neldel turismo. È questo l’obiettivo di “I’m Here”, l’innovativa piattaforma digitale pensata per rivoluzionare ilHoreca (hotel, ristoranti, bar) facendotra chi è in cerca die chi.