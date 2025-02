Doha Berrettini batte Djokovic in due set | prestazione super dell’azzurro

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Matteoha battuto Novaknel primo turno del torneo Atp 500 dioggi 18 febbraio 2025. Con unadi concentrazione e sostanza, l'azzurro ha liquidato l'ex numero uno al mondo in due set, 7-6 (7-4), 6-2 in 1h34. Partito forte, il romano ha come al solito fatto la differenza .