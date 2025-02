Lettera43.it - Doctor Who a rischio cancellazione? Cosa succede alla storica serie

Leggi su Lettera43.it

Who rischia la? La celebre edella Bbc, che tra episodi classici e puntate revival va in onda da 62 anni, potrebbe definitivamente dire addio nel prossimo futuro. È l’indiscrezione che sta rimbalzando sui tabloid britannici, tanto che il Sun ha anticipato addirittura che Ncuti Gatwa, attuale volto del protagonista, avrebbe girato già la sua ultima scena e sarebbe pronto a focalizzarsi su altri progetti. A spingere verso un clamoroso stop sarebbero i bassi ascolti e l’indignazione dei fan per l’evoluzione della trama con l’inserimento di tematiche Lgbt. «Si vocifera che la Bbc voglia accantonare laper almeno cinque anni», ha spiegato un insider. La Bbc però ha smentito con una dichiarazione al Mirror: «È una storia falsa. La decisione sulla terza stagione (con Gatwa, ndr.