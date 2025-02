Ilnapolista.it - Djokovic: «Sinner? Sembra che si può influenzare un procedimento per doping se sei un giocatore di alto livello»

Dal torneo di Doha, dove nel primo turno affronterà Berrettini,parla (ancora) di Jannike del suo accordo con la Wada. Lo fa in una intervista rilasciata alla Gazzetta.Leggi anche: La tiepida solidarietà dei tennisti italiani adopo la squalifica (Il Giornale): «La maggioranza dei giocatori ritiene che ci siano stati favoritismi»Novak, la prima testa di serie del torneo doveva essere Jannik, che però è stato squalificato tre mesi.«è innocente, come è innocente la Swiatek, perché questo è stato dimostrato, a meno che in futuro non emergano altri elementi. Però le loro vicende non hanno dato una bella immagine del nostro sport, questo è sicuro. La maggioranza dei giocatori con cui ho parlato nello spogliatoio, non solo negli ultimi giorni, ma anche negli ultimi mesi, non è contenta del modo in cui è stato gestito l’intero processo e ritiene che ci siano stati favoritismi.