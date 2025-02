Ilnapolista.it - Djokovic: «È strano che gli ex collaboratori di Sinner responsabili del doping lavorino nel circuito tennistico»

Anche il Corriere della Sera riporta le parole di Novakin merito al patteggiamento dicon la Wada.pone una questione: senon hatà e ha pagato per le inadempienze degli uomini del suo staff (Naldi e Ferrara), com’è questi continuano a lavorare nel. Umberto Ferrara è oggi preparatore atletico di Matteo Berrettini.: «che continuino a lavorare nel»Sul Corriere della Sera si legge:A Jannikfischiano le orecchie: il leader del ranking che ha accettato tre mesi di squalifica assumendosi una quota dità per l’errore involontario commesso dagli exUmberto Ferrara e Giacomo Naldi (ne ha anche per loro, parla al plurale ma allude solo al primo, oggi preparatore atletico di Matteo Berrettini: «Personalmente trovo che il fatto che continuino a lavorare nelsia alquanto, e un sacco di tennisti sono d’accordo con me».