Panorama.it - Djokovic e l'esercito dei nemici di Sinner

Leggi su Panorama.it

Janniksta trascorrendo qualche giornata di vacanza, lontano da occhi indiscreti e soprattutto distante dal circo del tennis. Non può praticarlo da atleta e nemmeno da spettatore almeno fino al 13 aprile, giorno in cui potrà ricominciare ad allenarsi in maniera ufficiale: così prevede il protocollo dell'accordo siglato con la Wada che ha chiuso la vicenda del Clostebol sancendo uno stop di 3 mesi per il numero uno del tennis mondiale.non c'è, eppure tiene il centro della scena. L'ufficializzazione dell'intesa con l'agenzia mondiale antidoping ha dato il via libera agli istinti repressi di tanti che non vedevano l'ora di attaccare l'azzurro accusandolo di aver ricevuto un trattamento di favore. L'ultimo ad unirsi al coro è stato il nome più pesante perché un conto è se ad esprimersi è il solito Kyrgios, un altro è se a mettere la faccia e la firma sotto il ragionamento è