Iltempo.it - Disagi per tutti, quando scatta lo sciopero del trasporto pubblico

Leggi su Iltempo.it

Ancora blocchi al. Epergli utenti sul territorio nazionale. Lunedi 24 febbraioa rischio per lonazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb. A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati. Il servizio sarà, comunque, regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre a causa dellopossibiliper le attività dello sportello aldi Roma Servizi per la Mobilità, in via Silvio D'Amico 38, e per il Contact Center 06/57003.