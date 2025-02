Ilrestodelcarlino.it - Disabilità, formazione per chi lavora sui treni

Al via una collaborazione tra l’associazione Aut Aut etalia Tper per unadel personale. Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, assieme al presidente di Aut Aut Roberto Vassallo, ieri mattina ha partecipato a Bologna a un incontro con i vertici ditalia Tper. Questo appuntamento era stato richiesto a seguito di quanto accaduto in gennaio quando un giovane affetto da spettro autistico era stato sottoposto a sanzione per non aver timbrato il biglietto a causa dell’apparecchio obliteratore fuori servizio. La sanzione era stata poi annullata dall’azienda. L’interlocuzione con Tper è continuata pure nei giorni successivi a quell’episodio, stabilendo le basi per la riunione di ieri. Con l’obiettivo di voler dare un contributo concreto al miglioramento dei rapporti tra il personale che opera suie le persone con, assieme all’amministratore delegato di Tper Alessandro Tullio sono state definite alcuni passi che vedranno protagoniste le parti coinvolte nelle prossime settimane.