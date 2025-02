Ilrestodelcarlino.it - Dino e Lucia, ecco il sogno di una casa dove abita l’arte

‘Ladi, pittura e poesia’ nasce per stabilire una connessione artistica tra Pioraco e Brescia. Od) Sileoni è un pittore, poeta e performer nato a Tolentino nel 1944. Nel 2003 ha partecipato alla Biennale d’Arte di Venezia, e ha preso parte all’Italian Reporter al Metropolitan Museum di Tokyo, in Giappone, ed alla Back Sang Gallery di Seul. È stato invitato ad esporre le sue opere al Centro Cultural BernarRivadavia nella città di Rosario, in Argentina. Fin dal 1998 ha organizzato diverse edizioni di Amodanea e nel 2011 ha partecipato, coadiuvato daFornarini, al Festival delle Nazioni di Città di Castello.Fornarini è un’ex insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia, oggi poetessa, figlia di mamma bresciana e papà piorachese nata a Brescia nel 1963.