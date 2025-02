Internews24.com - Diffidati Inter, non solo Barella: tre giocatori a rischio per il big match contro il Napoli

di Redazione, Inzaghi fa gli scongiuri oppure prepara i cambi inGenoa? I nerazzurri pensano già alla sfidailPrima del bigScudetto del due marzo allo stadio Maradona, l‘è attesa dalla sfidail Genoa e ci saranno tre calciatori in diffida, oltre aanche Bastoni e Mkhitaryan che potrebbero essere salvaguardati nella sfidail Grifone in vista deldel Maradona. Iverso il:???? Nicolòentra in diffida. Sono 3 inerazzurri per-Genoa e aper, Bastoni e Mkhitaryan pic.twitter.com/uHcTe04LlG— Daniele Mari (@marifc) February 18, 2025«Nicolòentra in diffida. Sono 3 inerazzurri per-Genoa e aper, Bastoni e Mkhitaryan».