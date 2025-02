Ilrestodelcarlino.it - Dietro ai comportamenti violenti. Le baby gang scatenano il caos

Oggi sentiamo sempre più spesso parlare dicheilnelle città. Il problema riguarda i ragazzi della nostra età che non hanno ancora capito l’importanza della vita. I motivi per cui i-killers commettono crimini possono essere di varia natura. Come provenire da famiglie abusanti o assenti, praticare giochi, seguire la pornografia, avere paure, depressioni o dipendenza da alcool e droghe, aderire a bande senza controllo, noia, povertà, stile di vita criminale o malattie mentali. La scelta delle vittime su cui ricadono azioni violente, generalmente non è casuale e sovente i motivi sono futili. Per fare alcuni esempi: una dodicenne ha accoltellato un suo coetaneo per aver fatto la spia su un compito in classe copiato, un ragazzo è stato preso a calci in testa da un suo compagno fuori dalla scuola, per avergli pestato le scarpe griffate, un diciassettenne è stato accoltellato alle spalle davanti alla scuola per un semplice litigio.