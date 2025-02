Gamberorosso.it - Dieta mediterranea vs. junk food: la legge che vuole cambiare le nostre abitudini

Si intitola "Disposizioni per la promozione dellae divieto di pubblicità dei prodotti alimentari ultra-processati" ed è la proposta din. 2089 presentata il 14 ottobre scorso dalla deputata del gruppo Avs Luana Zanella e che la settimana scorsa è stata assegnata in sede referente alla XII Commissione Affari sociali. Ne abbiamo parlato con la prima firmataria per capire le potenzialità di una proposta di questo tipo.Come è stata concepita la proposta di«Nasce dalla pubblica consapevolezza dei danni terribili prodotti dal cibo cosiddetto ‘spazzatura’, quello inutile e dannoso per il nostro organismo, ad alto contenuto calorico perché ricco di zuccheri, grassi e sale», ci ha spiegato l'on. Zanella evidenziando come l’introito di calorie proveniente da questi cibi è la causa principale dell’obesità e di altre malattie letali come il diabete, tumori e quelle degenerative.