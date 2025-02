Movieplayer.it - Dexter: Original Sin, la serie prequel avrà una seconda stagione?

Leggi su Movieplayer.it

La primadellache racconta la giovinezza del personaggio si è conclusa la scorsa settimana La primadiSin si è ufficialmente conclusa la scorsa settimana e i fan sono ansiosi di analizzarne ogni pezzo, anche per capire se arriveranno nuovi episodi in futuro. La nuovaha riportato i fan agli anni '90 e ci ha permesso di vedere la storia delle origini di, da come è stata uccisa sua madre alla sua prima volta contro un vero e proprio cattivo. È unapiena di rivelazioni, easter egg e camei dall'universo di. È il tipo diche è chiaramente fatta per i fan e per entusiasmare .