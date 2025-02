Sport.quotidiano.net - Dentro la crisi di risultati del Viareggio. Solo 6 punti in 7 gare. Zebre fuori dai playoff. Reccolani: "Brutto ko»

diper ilche ha numeri recenti decisamente non in linea con il dichiarato obiettivo di centrare i. Al momento lesarebbero. Il nuovo presidente Mario Del Pistoia (che da quando è stato eletto e presentato ufficialmente ha visto perdere due volte su due la squadra, senza neanche vedere il briciolo di un gol bianconero) non meno di due settimane fa aveva ribadito pubblicamente che "l’obiettivo del Viareggi sono i". I soli 6fatti nelle ultime 7 partite però dicono altro. E in queste settedel 2025 in ben cinque occasioni ilnon ha segnato. Mentre la tifoseria rumoreggia, anche se non è ancora tempo di bilanci (gli errori di valutazione, scelte e composizione della rosa comunque è evidente che siano state fatte sia in estate sia in inverno), c’è chi cerca il “più colpevole“.