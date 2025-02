Ilfattoquotidiano.it - Definitiva la condanna all’ergastolo per Fausta Bonino, ex infermiera che uccise quattro pazienti a Piombino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diventalaper, l’exdell’ospedale dia processo per la morte di almeno 4. Lo ha deciso la quinta sezione penale della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa della donna contro lastabilita, a maggio scorso, dalla Corte d’assise d’appello al processo bis di secondo grado.Le morti causate dall’exavvennero fra il 2014 e il 2015 tradel reparto di rianimazione dove lavorava. I decessi erano avvenuti per emorragie improvvise e letali che, secondo le ipotesi degli inquirenti, sarebbero da riportare alla somministrazione di massicce dosi di eparina, anticoagulante che a parte deimorti in corsia non risultava prescritto dai medici.“E’ pronta a costituirsi.