Cataniatoday.it - Decreto bollette: cos'ha in mente il governo per il caro energia delle famiglie italiane

Leggi su Cataniatoday.it

"Bisogna lavorare per tutelare in qualche modo lee le imprese perché il prezzo dell’non gravi su di loro. Studieranno i ministri competenti come intervenire, su quali settori". Con queste parole il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha introdotto, negli scorsi giorni, la.