Debutta il Festival letterario

Autori locali per il primodi Calcinato. Parte mercoledì 26 febbraio l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura, “LeggiAmo a Calcinato“. In programma, ci sono cinque incontri con scrittori locali emergenti, che si terranno presso la Biblioteca comunale e la Sala Lab 3.0 del Teatro Marconi. "Il– commenta l’assessore alla Cultura, Laura Maffazioli – ha l’obiettivo di promuovere gli scrittori locali emergenti, creare momenti di aggregazione attraverso la letteratura e la cultura e, non da ultimo, promuovere la passione per la lettura e la condivisione di questa esperienza". Il programma, nel dettaglio, prevede un evento presso la Biblioteca, il 26 febbraio, con Stefano Alusini e Ruggero Dal Molin, con il libro “Il capitano. Emilio Lussu: il Carso, l’Altopiano e il Piave che non ha mai raccontato“: attraverso le testimonianze di quanti condivisero con Lussu glorie e miserie della guerra, questo libro ricostruisce un’immagine dello scrittore sardo, e della sua Brigata Sassari, poco nota se non del tutto sconosciuta.