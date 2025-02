Lapresse.it - De André, Dori Ghezzi: “Disse ai rapitori: preferite Guccini? Potevate sequestrare lui”

“Cosa ci ha lasciato l’esperienza del rapimento? Ha dato valore al concetto di libertà. A volte uno se ne dimentica l’importanza. Quando ti capita una cosa del genere cominci a rivalutarla. Poi ci sono parecchi aneddoti come quando uno deidi preferiree quindi Derispose: «e perché non avete sequestrato lui?». Ecco questo è quello che si era creato”.racconta così a Montecitorio, rispondendo alle domande dei liceali presenti, un aneddoto sui giorni del rapimento in Sardegna trascorsi assieme al cantautore genovese che sarebbe diventato suo marito. La cantante e moglie di Faber ha ricordato il cantautore scomparso nel ‘99 alla Camera dei Deputati in occasione dell’85esimo compleanno. “.Ma tu rimani. Buon compleanno Faber” è il titolo dell’evento che si è svolto nella Sala della Regina a Montecitorio.