Dazi anche la pelle è a rischio | Il settore è già in sofferenza

di Carlo BaroniPISA E se sulla crisi piombasserodi Trump? Ilc’è.se per il momento, come noto, siamo agli annunci. Ma la paura è tanta. "Sarebbero un’altra tegola ed i conti, a quel punto, diventerebbero davvero difficilissimi", dice Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. L’imposizione diaddizionali, ventilati dal nuovo presidente Usa, farebbe calare le nostre esportazioni verso gli Usa che sono un mercato strategico di riferimento per tutto il mondo della moda targato Made in Italy. E quindiper il distretto pisano delle– oltre 400 aziende, 6mila addetti e un giro d’affari da oltre un miliardo e mezzo l’anno – dove, peraltro, grandi maison hanno rilevato concerie o sono entrate nelle compagini societarie. Grandi firme, come Gucci, Chanel e altre.