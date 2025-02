Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, un nuovo spot anticipa le spettacolari scene d'azione della serie

Leggi su Movieplayer.it

Marvel ha condiviso online unpromozionale, in arrivo a marzo su Disney+. Marvel ha condiviso online unvideo promozionale di, lacon star Charlie Cox e Vincent D'Onofrio che debutterà in streaming il 4 marzo. Nellosi mostra il protagonista Matt Murdock e la sua doppia vita, come avvocato e vigilante, prima di sottolineare che è tornato e sta pianificando una vendetta, mentre Wilson Fisk/Kingpin sostiene che non lo considera un eroe. Un'atmosfera dark per ilcapitolostoria diI fanMarvel attendono da tempo il ritorno del personaggio dopo il successoprodotta per Netflix e alcune apparizioni, cinematografiche e televisive .