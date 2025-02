Universalmovies.it - Daredevil: Rinascita | Si ritorna sul set per la Stagione 2

La primadinon ha ancora colpito il piccolo schermo, ma la produzione è già attiva in merito alla seconda.A confermare le intenzioni di Marvel Television di non voler perdere ulteriore tempo è stata in questi giorni la produttrice Sana Amanat attraverso i suoi canali social. In particolare la produttrice ha realizzato una storia su Instagram in cui si mostra pronta insieme ad alcuni membri della troupe a ricominciare la produzione della secondadi.L’annuncio della Amanat non ha altro che confermare la decisione dello studios di puntare sul celebre vigilante di Hell’s Kitchen per la “” del Marvel Cinematic Universe, da tempo in forte difficoltà a causa di scelte creative alquanto discutibili, vedi anche l’ultimo Captain America: Brave New World, non esattamente all’altezza del blasone dello studios.