Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, She-Hulk potrebbe apparire in un cameo citando la sua serie Marvel?

Leggi su Movieplayer.it

Dopo ildell'Uomo senza Paura nelladi She-, il suo personaggio ricambierà il favore nel prossimo show? Tatiana Maslany ha espresso un forte interesse a partecipare a, suggerendo cheadattare la sua interpretazione di Jennifer Walters/She-al tono più cupo della. L'attrice vincitrice di un Emmy, che in passato ha condiviso le scene con il Matt Murdock di Charlie Cox in She-: Attorney at Law, ha parlato della possibilità di calarsi nelle atmosfere decisamente più dark di Hell's Kitchen in una recente intervista. La sua potenziale apparizionecontribuire a rafforzare l'interconnessione del MCU, che è un po' diminuita dopo Avengers: Endgame, dimostrando al contempo come i personaggi possano passare con successo da .