Daredevil | Rinascita cast e guida ai personaggi Marvel

Leggi su Cinefilos.it

airiporterà in vita diversiiconici della, oltre a portare nuovi attori nel mondo dell’MCU (Cinematic Universe). Dopo la cancellazione della serie Netflix dellaTelevision nel 2019, il destino dei Defenders e delle storie di Netflix era in bilico. Tuttavia, nel marzo 2022 è stato annunciato che sarebbe stato sviluppato un reboot diper iStudios, con Matt Corman e Chris Ord impegnati nella scrittura e nella produzione della serie Disney+. Il capo deiStudios Kevin Feige ha confermato lo sviluppo dial SDCC 2022, regalando all’imminente uscita dell’MCU una monumentale prima stagione di 18 episodi.Sotto il titolo provvisorio “Out the Kitchen”,vedrà il ritorno di alcuni attori selezionati dagli show Netflix dellaTelevision, due dei quali sono già apparsi nella timeline dell’MCU attraverso progetti come Spider-Man: No Way Home, Hawkeye e She-Hulk: Attorney at Law.