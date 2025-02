Formiche.net - Dall’Ucraina a Gaza, perché tutti i negoziati portano a Riad

Leggi su Formiche.net

La riunione tra russi e ucraini mediata dagli americani; l’incontro con i più importanti leader arabi per discutere del “Piano Trump per. Tra oggi e giovedì, un giorno dopo l’altro, i due grandi dossier che hanno caratterizzato negli ultimi anni gli affari internazionali passano dall’Arabia Saudita. Il regno dei Saud ospita incontri forte di una posizione di multi allineamento, con cui si prepara alla costruzione di un mondo multipolare. E di questo,intende essere un polo. Riferimento certo del mondo arabo-islamico, tanto che sembra quasi un bilanciamento nella competizione interna di lunga data l’arrivo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ad Ankara, tra l’altro passando prima per gli Emirati Arabi Uniti, alleati di sangue sauditi, che però cercano sempre diversificazione dal regno per paura di esserne fagocitati.