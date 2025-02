Calciomercato.it - Dall’Inter al Milan, il tradimento è confermato

I due club dio al centro di un intrigo di mercato: arriva la conferma del ‘’, dai nerazzurri ai rossoneriÈ sempre derby, in campo come sul mercato. Tra Inter enon c’è contesa che non diventi derby. In campo quest’anno ha dato ragione, almeno nelle sfide dirette ai rossoneri che hanno vinto due delle tre partite disputate, con il pareggio dell’ultima stracittadina di campionato.al, il(LaPresse) – Calciomercato.itLa classifica però premia la squadra di Inzaghi, nonostante il momento di difficoltà accusato dopo la sconfitta con la Juventus. I nerazzurri sono al secondo posto dietro al Napoli, ma con tredici punti di vantaggio sui cugini che hanno una partita da recuperare. Gli incroci in campo potrebbero non essere ancora terminati, considerata la possibilità di un derby negli ottavi di finale di Champions League, dove stasera ilproverà a qualificarsi ribaltando la sconfitta rimediata in casa del Feyenoord.