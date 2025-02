Ilrestodelcarlino.it - Dalle acque reflue fertilizzanti o cosmetici

L’idea alla base del progetto è semplice ma ambiziosa: utilizzare lee i sottoprodotti dell’industria agroalimentare per coltivare alghe, trasformandole innaturali o prodotti per il settore cosmetico. L’iniziativa, sviluppata dalla Promarche di San Benedetto insieme all’Università Politecnica delle Marche e all’Università degli Studi di Macerata, mira a costruire una filiera circolare capace di ridurre gli sprechi e valorizzare materiali di scarto. Se i risultati della ricerca saranno positivi, il progetto potrebbe avere rilievo internazionale, offrendo un modello replicabile in altri contesti produttivi. Lo conferma la docente Alessandra Norici, responsabile del dottorato di ricerca attivato per studiare la crescita delle alghe e il loro utilizzo commerciale: "La biomassa che deriverà da questa operazione sarà ricca di macromolecole tutte da caratterizzare e valutare.