Ilfoglio.it - Dall'atletica leggera alla politica: chi è Silvia Salis, candidata del centrosinistra a sindaco di Genova

a carriera sportiva al balzo nella. E' questa la parabola didelalle prossime amministrative per il comune di, dopo la promozione dell'exMarco Bucci a presidente di Regione, la scorso ottobre. Un'investitura arrivata direttamente'ex ministro Andrea Orlando, che ha curato il dossier elezioni genovesi per la coalizione ma che si è dovuto scontrare con diversi dinieghi e difficoltà di arrivare a una quadra definitiva. Tanto chefine, la scelta è ricaduta sulla sportiva, genovese di nascita, proprio in extremis sui tempi per presentare le candidature.ha intrapreso una carriera nell', in particolare nella disciplina del lancio del martello, dopo aver iniziato all'età di 8 anni e aver avuto esperienze anche nel salto in alto.