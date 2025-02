Ilrestodelcarlino.it - Dall’Arengo i fondi per aiutare gli anziani

Centocinquantamila euro a favore deglinon autosufficienti che vivono sul territorio. E’ l’ammontare delle risorse che l’ambito territoriale sociale, di cui il Comune di Ascoli è ente capofila, mette a disposizione attraverso un bando rivolto alle associazioni e agli enti che operano nel terzo settore. Ambito, dunque, che rinnova il proprio impegno per il benessere della comunità attraverso questo modello innovativo di governance partecipata: la coprogettazione, in conformità con il ‘Codice del Terzo Settore’. "Questa strategia rappresenta un passo fondamentale per costruire risposte efficaci ai bisogni sociali – spiega l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni –, basate sulla collaborazione tra l’ente pubblico e gli enti che operano nel sociale". La prima azione finanziata dal bando, con oltre 41mila euro, riguarda l’assistenza domiciliare sociale e integrata con i servizi sanitari, nonché le soluzioni abitative.