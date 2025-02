Tvplay.it - Dalla Juventus al Liverpool, colpo di scena: Giuntoli lo ha scaricato

Leggi su Tvplay.it

Cristianoha letteralmenteil giocatore che potrebbe andare ala breve: è un vero rimpianto per la stagione dellaLasta vivendo la sua stagione con l’obiettivo di entrare assolutamente nei primi quattro posti, magari anche al quinto se questo volesse dire qualificazione alla prossima Champions League. Arrivare in fondo alla Coppa Italia, inoltre, diventa una priorità dato il tabellone che mette di fronte i bianconeri con l’Empoli ai quarti ed eventuale semifinale con il Bologna.aldilo ha(ANSA) Tvplay.itIn Champions arrivare fino in fondo è difficile, ma già superare l’ostacolo PSV ed entrare tra le prime 16 d’Europa è l’obiettivo minimo. Il resto si vedrà, dipende dal sorteggio e da come la Juve si comporterà nelle partite che contano.