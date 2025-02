Iodonna.it - Dalla borsa a spalla che tutte desiderano al bag charm più chic, fino alle scarpe da barca virali

Cosa va di moda ora? Una domanda a cui non è sempre semplice rispondere. Per orientarsi nel mese di Febbraio 2025 e stilare una ragionata shopping list, basta passare al setaccio le novità moda in fatto di abbigliamento e accessori, le tendenze della prossima Primavera-Estate 2025, le ultime release in fatto di co-lab e i prodotti hype. Giusto in tempo per il giorno paga del mese, che per fortuna è per la maggior parte di noi dietro l’angolo. Come vestirsi a febbraio 2025: 5 outfit invernali da copiare X Leggi anche › Giorno paga.