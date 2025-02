Lortica.it - Dal fidanzamento alla famiglia: le avventure di “Pier del Turrino” ed Ermelinda

Capitolo VI: Per si fidanza conDopo le sconfitte subite dai Senesi presso quella Pievina a Pieve al Toppo nel giugno del 1288, Buonconte divenne Podestà di Arezzo per meriti e valore. Dieci anni prima di combattere sotto il cavallino rampante, era stato Conte di Galasso, succeduto al padre, anch’egli grande condottiero. Galasso era uno dei due castelli che sorgevano sul sasso di Vico, il quale domina la piana di Rimini.Intanto, che era rimasto a pulire e consolare la sua cavallina Farfper la scomparsa del nero ligneo destriero, si era nuovamente incontrato con. Non che gli fosse particolarmente piaciuta la monta della giovane donna quindici giorni prima, ma Leonio, il match analyst di Buonconte, gli aveva detto che essa possedeva una cassa dimagrante capace di ridurre il corpo della donna di tre quarti.