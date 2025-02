Lanazione.it - Dal 22 al 25 febbraio 2025, Fiera Milano ospita una nuova edizione di Milano Fashion&Jewels

Arezzo, 18– Dal 22 al 25unadiFashion&Jewels, la manifestazione di riferimento per il mondo dell'accessorio moda, dell'abbigliamento e del gioiello. Un evento in continua espansione, che rafforza la propria identità grazie a un costante impegno nello scouting e nel networking, consolidandosi come una vetrina d'eccellenza e un laboratorio dinamico di confronto e innovazione. Protagoniste anche 19 aziende di Arezzo e provincia: OFFICINE904 LOOM FAIR TRADE CUORIREGINA CORA F. CREART - ANNIBALE BALDINI ELISA CATINI THOMAS i Gioielli ALO LUIBER ENRICO VERSARI MICHELANGELO GIOIELLI FRANCESCA BIANCHI DESIGN PARAIBA GIOIELLI GLAM STYLE BIJOUX SERGIO ELEFANTE IONE' di Renzi Suelen VERSARI LE GIOIE DI MAVI LEBOLE MAISONFashion&Jewels rafforza la sua vocazione internazionale grazie alla collaborazione con Bijorcha - Who’s Next Paris, che ha creato un ponte trae Parigi, sostenendo la diffusione della cultura della manifattura del gioiello.