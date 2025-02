Ilrestodelcarlino.it - Dal 13 marzo incontri per i caregiver

Anche quest’anno i Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’argine hanno promosso un percorso per lo sviluppo delle competenze dei familiari che si prendono cura realizzato dalla Cooperativa sociale Anziani e non solo. Glisono gratuiti e prendono il via il 13a Carpi. Glisi terranno presso la Casa Del Volontariato, Viale B. Peruzzi 22, Carpi, sono a cadenza settimanale, dalle ore 20.30 alle 22.30 a partire dal 13 difino all’8 di maggio. Per iscrizioni telefonare alla segreteria organizzativa: Anziani e non solo telefono 059.645421.