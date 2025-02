Ilgiorno.it - Dai segreti della Seconda Guerra mondiale al mistero della svendita: Villa Mimosa ceduta ad appena 2 milioni

Campione d’Italia (Como) – Non poteva che essere un giallo la vendita di, la dimora di proprietà del comune di Campione d’Italia utilizzata, durante lacome base dell’OSS, Office of Strategic il precursoreCia, da Allen Dulles per elaborare i pianilotta di Liberazione. L’aver ospitato la sede del Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia non ha impedito alladi essere venduta per 2franchi (2,12di euro) nel novembre scorso, praticamente a prezzi di saldo Ceresio dove gli immobili si vendono con le quotazioni del Canton Ticino. Sull’altra sponda del lago, a Lugano, con una cifra del genere si acquista a malapena un monolocale, ma l’amministrazione aveva fretta di vendere anche per rientrare dai debiti che negli anni scorsi avevano costretto il Comune a liberarsi del 90% dei propri dipendenti per evitare di finire in dissesto.