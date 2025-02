Ilgiorno.it - Dai Navigli a San Sitro: i tifosi del Feyenoord in corteo verso lo stadio

Leggi su Ilgiorno.it

Sono più di 4mila idelin giro per le strade di Milano in attesa di assistere questa sera al ritorno della gara dei playoff di Champions League contro il Milan, calcio d’inizio alle 21, a San Siro. Molti deiarrivati da Rotterdam, particolarmente temuti per le scorribande delle frange di hooligans, sono arrivati in città lunedì: in zonane erano stati avvistati circa un migliaio. Oggi, martedì 18 febbraio, la maggior parte dei sostenitori olandesi ha stazionato sempre in zona Darsena-Porta Genova, tra cori e fiumi di birra, per poi concentrarsi nel pomeriggio alla stazione della metropolitana di Porta Genova. Da lì, scortati dalla polizia, ihanno raggiunto Lampugnano, cambiando direzione del metrò a Cadorna e salendo dunque sulla linea rossa. Da Lampugnano è partito ila piedilo