Da piccola sognava di volare ascoltando il rumore degli aerei sopra la sua città Ecco chi è Sabrina Papa

54 anni e origini Salentine. Cresciuta a Salice Salentino,è la prima pilota non vedente in Italia. Cieca dalla nascita a causa della distrofia retinica, ha realizzato il suo sogno di, diventando un esempio di determinazione. Beauty in aereo: consigli e rimedi perin bellezza guarda le foto Il percorso nell’aviazione diFin da bambina,ha sviluppato una profonda passione per il volo, ispirata, come racconta lei stessa, dai rumoriche sorvolavano la suanatale.