Da Lucio Corsi e Topo Gigio a Gaia e Toquinho | cinque cover di Sanremo in esclusiva su Amazon Music

Brunori Sas feat. Riccardo Sinigallia e Dimartino,feat., Joan Thiele,feat., Shablo feat. Joshua e Tormento: per la prima volta, alcune delle canzoni della seratadidel 14 febbraio saranno disponibili per i fan di tutto il mondo in una versione studio, dando vita ad esclusiviOriginals.Dal 19 Febbraio, le versioni registrate in studio di questesaranno disponibilimente sue incluse nella playlist di2025, consentendo ai fan di godersi le canzoni da qualsiasi parte del mondo.Brunori Sas feat. Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’Anno che verrà Brunori Sas, uno dei cantautori più amati d’Italia, presta il suo stile distintivo a questo brano senza tempo, originariamente interpretato daDalla.