Da Como arriva un messaggio al Napoli | Non solo rispetto poi l’annuncio su Rafa Marin!

CalcioUltimissime – Ilè atteso da una delicatissima sfida contro il. Intanto, èto unproprio per gli azzurri. Il momento delnon è brillante, motivo per il quale la prossima sfida contro ilpreoccupa e non poco. Il match è in programma domenica alle ore 12.30, con gli azzurri che saranno impegnati in trasferta. La posta in palio sarà molto alta, sia da una parte che dall’altra. Intanto, proprio dalla Lombardia èto unmolto chiaro al club azzurro., parla il DS: “Colsarà dura ma ci proveremo fino alla fine”non sarà affatto una partita scontata. Il match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia avrà un sapore molto particolare per entrambe le compagini. I padroni di casa sono a caccia di punti importanti in chiave salvezza, mentre gli azzurri continuano a giocarsi lo Scudetto “a distanza” con l’Inter.