Da Al Di Meola a Marc Ribot a “New Conversations – Vicenza Jazz 2025”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 feb. (askanews) – Si svolgerà dal 15 al 25 maggio la XXIX edizione di New, con la direzione artistica di Riccardo Brazzale: 10 intensissime giornate di programmazione di un festival diffuso, con concerti ed eventi speciali fra il Teatro Olimpico – il teatro coperto più antico al mondo, capolavoro di Andrea Palladio – il Teatro Comunale, la Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati (sede del Museo Civico), la Chiesa di Santa Corona e il Cimitero Maggiore, oltre a una serie di luoghi come cinema, librerie, caffè e negozi che ospiteranno le performance degli artisti più giovani. ‘New’ è anticipato da un grande prologo: oggi 18 febbraio al Teatro Comunale disi esibirà in prima nazionale Stefano Bollani, data di apertura del suo tour nazionale in Piano Solo.