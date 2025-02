Movieplayer.it - Cynthia Erivo sarà Gesù in Jesus Christ Superstar all'Hollywood Bowl

L'attrice di Wicked,, interpreterà il ruolo dinella nuova versione diall', celebre per il suo ruolo in Wicked, prenderà il posto del protagonista maschile nel classico musicaldi Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, in scena quest'estate all'. Le rappresentazioni del musical inizieranno il 1° agosto e proseguiranno fino al 3 dello stesso mese. Ulteriori dettagli sul cast saranno comunicati a breve. La regia e le coreografie saranno curate da Sergio Trujillo, mentre Stephen Oremusil direttore musicale e dirigerà anche l'orchestra. Il precedente ruolo di Maria Maddalena e l'attuale sfida nei panni diNel 2020, laaveva già interpretato Maria Maddalena .