Quifinanza.it - Custodia della carta d’identità tossica, maxi richiamo per il cadmio: i lotti interessati

Leggi su Quifinanza.it

Il ministeroSalute ha pubblicato una nota di allerta ai consumatori per unaperin Pvc. Si tratta di un grande lotto, venduto in diverse realtà sparse su tutto il territorio nazionale, anche se la comunicazione arriva a partire da una segnalazione locale. Lasottoposta ae ritiro, con divieto di vendita, è una semplice protezione trasparente.Il marchio delnon è presente, mentre il nomeditta è Best Home, una società cinese. Il motivosegnalazione fa riferimento a un rischio chimico per viapresenza di materiale pericoloso per la salute come ilprodotto non alimentareCon una nota, giunta anche in versione digitale sull’app dedicata, del 17 febbraio il ministeroSalute richiama un prodotto non alimentare per rischio contaminazione da