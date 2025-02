Ilgiorno.it - Cura del verde, 7 milioni in 4 anni. Ogni albero ha il proprio cartellino

Novità per l’appalto di gestione delpubblico a Monza. Da qualche giorno è stata approvata dal Comune la concessione di un subappalto alla società Fepi Scrl per l’apertura e chiusura dei cancelli di parchi e giardini pubblici, ulteriore tassello per garantire un livello di efficienza alto sulla gestione delle aree verdi per la città. La rivoluzione, insomma, continua. E questo dopo la partenza, l’1 luglio 2023, del nuovo appalto delassegnato per il 70% a Cs&L Consorzio, per il 27% alla cooperativa sociale Demetra, e per il 3% a Demetra Specialist, nato con l’obiettivo di introdurre "un nuovo modello che sappia coniugare qualità urbana, sostenibilità ambientale, valorizzazione del paesaggio e ottimizzazione delle risorse economiche pubbliche". Da allora si è puntato a una gestione a ridotto impatto ambientale con l’obiettivo di stimolare la biodiversità e prevenire situazioni di pericolo, soprattutto alla luce degli enormi dambientali scaturiti dagli eventi climatici avversi degli ultimi, in particolare dai nubifragi del luglio ’23.